ألمانيا بصدد حظر التجمعات لمكافحة تفشي كورونا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن السلطات الألمانية ستحظر التجمعات لأكثر من شخصين خارج العمل لوقف تفشي فيروس كورونا.





وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد. كانت مجموعة مؤلفة من 12 ولاية (من أصل 16 ولاية ألمانية) اتفقت قبل بدء المشاورات، من حيث المبدأ على الحظر الشامل للمخالطة.





وبدأت المستشارة ميركل بعد ظهر اليوم الأحد ورؤساء حكومات الولايات مشاورات حول اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة وباء كورونا.



