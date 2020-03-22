جامعة جنوب الوادي تقرر سيناريوهين للفصل الثاني.. إعادة شرح المواد حال استئناف الدراسة.. صلاحيات للكليات فى تحديد مواعيد الامتحانات.. التوسع فى التعلم عن بعد واختصار المواد مع تأجيل الدروس التطبيقية

إعادة شرح مواد الأسبوعين حال استئناف الدراسة

إعطاء صلاحيات للكليات لتحديد مواعيد امتحاناتها

التوسع فى التعلم عن بُعد مع الاختصار فى المـواد

تأجيل الــدروس التطبيقية خـلال فترة الصيف

قررت جامعة جنوب الوادى، اتخاذ عدة قرارات لاستكمال فعاليات العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى، فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مرهونة باستئناف أو توقف العام الدراسى، من أبرزها إعطاء صلاحيات للكليات لتحديد مواعيد امتحاناتها، و تأجيل الدروس التطبيقية إلى ما بعد استئناف الدراسة أو خلال فترة الصيف، مع مطالبة أعضاء هيئة التدريس باختصار المواد المقدمة للطلاب عبر شبكة الانترنت للتقليل من زمن التحميل على الطلاب.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، صحة الطلاب هي أهم و أثمن من أي شيء وفى ما يتعلق بالصحة يتم تقييم الموقف يوميًا في ضوء الخطط و الخطط البديلة، و أن هذا الأمر ظرف استثنائي و طارئ و كل منا جندي فى مكانه للمحافظة على صحة الوطن و المواطنين، ولذلك تم اتخاذ حزمة من الإجراءات يتم تنفيذها وفقًا لما سيصدر من قرارات بشأن استئناف العام الدراسى أو إنهائه.





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وجه غرباوى، رسائل لكافة طلاب الجامعة، قائلًا :" لا تكونوا مصدرًا للعدوى بتحركاتكم خارج البيت، وأن إدارة الجامعة حريصة على التواجد يوميًا من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بمصلحة الطلاب".

و أوضح رئيس الجامعة، بأنه حال عودة الدراسة يوم السبت القادم يتم عودة الأمور إلى نصابها، بمعنى سوف يتم إعادة شرح ما تم نشره من محاضرات على موقع الجامعة كما هو معتاد، أما فى حالة عدم عودة الدراسة يتم إلغاء امتحان نصف التيرم للكليات التي تنص لوائحها على ذلك و تضم درجاته إلى درجات الامتحان النهائي و يتم الاستمرار فى التعليم عن بعد للمحاضرات.

وتابع رئيس الجامعة، و يتم الاتفاق بواسطة مجلس كل كلية منفردة على الموعد المناسب للامتحان النهائي على ألا يكون قبل 30 مايو 2020 على اعتبار أنه قد تم الانتهاء من أسابيع الدراسة بالفعل، و بالنسبة للكليات العملية يتم الاستمرار فى المحاضرات عن بعد، أما فيما يتعلق بالدروس التطبيقية فيتم تأجيلها إلى ما بعد استئناف الدراسة أو خلال فترة الصيف.

و أضاف رئيس الجامعة، أما فيما يختص بطلاب الدراسات العليا، تتم المحاضرات عن بعد، و امتحاناتها أيضا تترك لكل كلية تحددها وفقًا لما ترى، على ألا يتم احتساب فترة التوقف ضمن المدة اللازمة لإكمال الدراسة.

أشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس بالتركيز على الموضوعات الهامة فى المقرر و كذلك عدم الإطناب و الاختصار حتى يقل الزمن و زمن التحميل على الطالب، مع إتاحة كافة محاضرات الجامعة على موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، مع إمكانية نسخ المحاضرات على أقراص مدمجة و توزيعها من خلال مكتبات الكليات بواسطة اتحاد الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، بأنه تم التواصل بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي مع وزير الاتصالات للتنسيق فيما بينهم، لزيادة سرعات الانترنت و قدراتها لتيسير عملية مصافحة الطلاب للانترنت و تحميل محاضرات المواد المقررة عليهم.

و أشار غرباوى، إلى أنه قرر إعفاء الطلاب من دفع قيمة السكن فى المدن الجامعية خلال فترة تعليق الدراسة، مع خصم المبلغ لمن بادر بالدفع من قسيمة شهر أبريل، فيما يتم دفع الأسبوعين الماضيين من شهر مارس بعد عودة الطلاب للدراسة لمن لم يتمكن من دفعها.



