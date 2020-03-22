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أخبار العالم

متحدث ميركل يكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها ستخضع لاختبارات عدة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا بعد الإعلان عن وضعها في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتها بالمرض بعد مخالطتها بطبيب مصاب. 

وقال المتحدث "ميركل ستواصل عملها من المنزل أثناء فترة الحجر الصحي، وستخضع لاختبار لفيروس كورونا عدة مرات الأيام القادمة".

وأضاف "تم إبلاغ المستشارة بعد خطاب صحفي اليوم أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي.. وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بالمرض الجديد".

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