الإصابات تجاوزت 16 ألفا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 674 شخصا

قالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان عاجل، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع حتى الآن إلى 674، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16018 شخصًا.





وسجلت فرنسا، ظهر اليوم، وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد، مشيرًا إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد.





وأفادت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون البيئة إيمانويل فارجون، بإصابتها بفيروس كورونا، لتصبح رابع وزيرة فرنسية تصاب بالوباء.







