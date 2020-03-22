احذر منها .. 3 أماكن يعيش عليها فيروس كورونا وتنقل العدوى

ومع تحذير الأطباء باتباع طرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين، حذر موقع livescience من عدة أشياء يمكن أن يعيش عليها الفيروس التاجي كورونا ، نرصدها في التقرير التالي. يتعرض الأشخاص لمخاوف كثيرة بعد انتشار فيروس كورونا ، وأصبح كل ما يحيط بنا يشكل خطرًا حقيقيا،أشياء





الأماكن التي يعيش عليها فيروس كورونا :





الأبواب

أشار موقع livescience أن فيروس كورونا يتواجد على الأسطح من أربعة إلى خمسة أيام، ومن أبرز الأماكن المسطحة التي يعيش عليها الفيروس التاجي هي مقابض الأبواب.





الوجبات السريعة

يحذر الأطباء في هذه الفترة بتناول أي وجبات من خارج المنزل، فإن فيروس كورونا ينتقل من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق العطس والسعال على الأطباق، والذي يمكن أن يعيش عليها فيروس كورونا وتعتبر من أخطر الأماكن.





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