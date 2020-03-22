AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير أمريكي في دولة أفريقية يعلن إصابته بكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:24 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن السفير الأمريكي لدى بوركينا فاسو  أندرو يونج، في بيان عاجل له منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وفي وقت سابق، أعلن مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابه أحد أعضائه بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان عبر موقع المكتب الالكتروني الرسمي: "لم يختلط الشخص المصاب بالرئيس أو نائبه".

وكان ترامب صادق في وقت سابق على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلًا إن  هذا الدواء "هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشأن عقار الملاريا.. تضارب تصريحات بين ترامب والصحة العالمية لعلاج كورونا

هيئة الدواء الأمريكية تحرج ترامب بشأن عقار الملاريا لعلاج كورونا

ردا على ترامب.. FDA: لم نوافق على عقار الملاريا لعلاج كورونا

إصابة أحد أعضاء مكتب نائب ترامب بفيروس كورونا

إصابات فيروس كورونا في ولاية نيويورك تتجاوز الـ10 آلاف حالة

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترشيحاتنا

قبل قبض شهر مارس.. نصائح هامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

الحكومة تدرس إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا داخلها.. غلق مستشفى الشروق بالهرم

سوريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

في ظهور نادر جدا.. سهير البابلي توجه رسالة مهمة للمصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل