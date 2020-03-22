سفير أمريكي في دولة أفريقية يعلن إصابته بكورونا

أعلن السفير الأمريكي لدى بوركينا فاسو أندرو يونج، في بيان عاجل له منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق، أعلن مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابه أحد أعضائه بفيروس كورونا المستجد.





وقال البيان عبر موقع المكتب الالكتروني الرسمي: "لم يختلط الشخص المصاب بالرئيس أو نائبه".





وكان ترامب صادق في وقت سابق على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلًا إن هذا الدواء "هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور".



