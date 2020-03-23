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محافظات

محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:21 ص
محافظ الفيوم يترأس
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء أمس، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع ادارة المرافق، لغلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمراكز التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء،.


وذلك خلال الفترة المقررة للغلق أمام الجمهور من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. 


شملت الجولة عددا من الميادين والشوارع بالمحافظة، ورصد المحافظ خلال الجولة كافتيريا تعمل داخل احد نوادي النقابات وتقوم بتقديم الطلبات للجمهور بالمخالفة، حيث وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية وغلق المكان وتحرير المحاضر اللازمة.
  

ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرار الغلق، وكذلك التصدي بكل قوة لمن تسول له نفسه احتكار السلع والمغالاة فى الأسعار. 

وناشد المحافظ، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر كافة الجهود التنفيذية والشعبية فى التصدى للعدوى بالأمراض المختلفة ومنها فيروس كورونا. 


كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.


كما تضمن القرار عدم سريان الغلق على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة
محافظ الفيوم يترأس حملة ليلية مكبرة لغلق المحال التجارية المخالفة
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