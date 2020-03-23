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برلمان

بنسبة 80% من الأجر الأساسي..شروط الحصول على العلاوات الخمس بعد توجيه السيسي بصرفها.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:52 ص
المعاشات
المعاشات
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عبد الرحمن سرحان
تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي  لحل أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث صرح، أمس، بأنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
 

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد ناقشت مشروع قانون لضم العلاوات الخمس، ووضع شروطا للحصول عليها.

وفيما يلي نستعرض الشروط التي جاءت ضمن مشروع قانون أصحاب المعاشات:

ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها

ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه

ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش

ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
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