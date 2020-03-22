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رياضة

أحمد رمزي يكشف كواليس تبرعه ببعض ممتلكاته لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:49 م
أحمد رمزي، نجم الزمالك
أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق
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حسن العمدة
كشف أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، عن كواليس تبرعه ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا.

وقال "رمزي"، أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "تواصلت مع وزير الشباب والرياضة؛ لرغبتي في تقديم شيء جيد لبلدي، فمصر ستبقى قوية رغم المؤامرات التي تتعرض لها".

وتابع "تبرعت ببعض العقارات التي أملكها لمواجهة فيروس كورونا، وتواصت مع مسئولي صندوق تحيا مصر لتسهيل عملية التنازل عن جزء من ممتلكاتي".

وأتم "زوجتي تنوي التبرع لمصر بسبب حبها للبلد، ورسالتي لكل محب لبلده هو التكاتف والتبرع ولو بجنيه من أجل المساعدة".

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