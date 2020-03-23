AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتفاق السعودي يكشف حقيقة إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف خالد ناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الاعلامي لنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اصابة مهاجم الاهلي المعار وليد ازارو وباقي لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، بعد اصابة نائب رئيس النادي.

وقال خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق السعودى، إن نائب رئيس النادي مصاب بفيروس كورونا.

وتابع الناصر في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نائب رئيس النادي المصاب بالكورونا حالته مطمئنة وهو لم يختلط بأي من اللاعبين".

وأضاف: "آزارو مهاجم جيد لكن إدارة النادي لم تطلب التعاقد معه رسميًا"

واشارت التقارير الصحفية السعودية بان اللاعبين من المقرر ان يخضعوا الي فحوصات طبية للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يجدر الاشارة الي ان وليد ازارو رحل الي صفوف فريق الاتفاق السعودي على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتفاق السعودي يرفض الرد على حقيقة بند الشراء في عقد أزارو ..فيديو

أزارو يكشف حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الإعارة

وليد أزارو يكشف عن سبب رفضه الانتقال لدوري الصين وموقفه من الانضمام لـ بيراميدز

وليد أزارو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي

وليد أزارو: هذا المدرب أفضل من تعاملت معه في الأهلي

بعد انتقاله للسعودية.. وليد أزارو يفتح النار على رينيه فايلر

ترشيحاتنا

الأزهر : من لَزَم بيتَه وقت الوباء له أجر الشَّهيد

بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا داخلها.. غلق مستشفى الشروق بالهرم

ملك السعودية: حظر التجول 11 ساعة لمدة 21 يوما لمواجهة كورونا

الحكومة تدرس إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

ترامب يعلن قرارا جديدا لمواجهة «الفيروس الصيني»

حقيقة إصابة عامل في غزل المحلة بـ كورونا.. رئيس الشركة يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس