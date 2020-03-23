بشرى سارة للعاملين في المجال الصحي السعودي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديرًا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

ويأتي ذلك استمرارًا لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، وحفظا لأمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده .

ويأتي القرارانطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهودًا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. وإلحاقًا بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.