طريق الملك فهد شبه خال من السيارات استجابة لإجراءات الوقاية من ‎كورونا.. فيديو

شهد طريق الملك فهد بالرياض، مساء امس الأحد ، خلو الشارع من المارة، بعد قرار المملكة العربية السعودية باغلاق الكافيهات والنوادى وعدد من المحال، من أجل الحفاظ على السعوديين ومنع انتشار فيروس كورونا.









ونشرت صفحة «اخبار السعودية» على "تويتر" مقطع فيديو يُظهر خلو الطريق من المارة والسيارات في المنطقة، بعد ان كانت الطريق زحاما كثيفا.









وعلقت الصفحة قائلة "طريق الملك فهد بالرياض يظهر شبه خالي من المركبات استجابة لاجراءات الوقاية من ‎#كورونا ‎#السعودية ‎#فيروس_كورونا".









أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية حظر التجول ١١ ساعة لمدة ٢١ يوميا لمواجهة كورونا.



