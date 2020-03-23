AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طريق الملك فهد شبه خال من السيارات استجابة لإجراءات الوقاية من ‎كورونا.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:11 ص
طريق الملك فهد
طريق الملك فهد
Advertisements
محمد بدران
شهد طريق الملك فهد بالرياض، مساء امس الأحد ، خلو الشارع من المارة، بعد قرار المملكة العربية السعودية باغلاق الكافيهات والنوادى وعدد من المحال، من أجل الحفاظ على السعوديين ومنع انتشار  فيروس كورونا. 


ونشرت صفحة «اخبار السعودية» على "تويتر" مقطع فيديو يُظهر خلو الطريق من المارة والسيارات في المنطقة، بعد ان كانت الطريق زحاما كثيفا.


وعلقت الصفحة قائلة "طريق الملك فهد بالرياض يظهر شبه خالي من المركبات استجابة لاجراءات الوقاية من ‎#كورونا ‎#السعودية ‎#فيروس_كورونا".


أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية حظر التجول ١١ ساعة لمدة ٢١ يوميا لمواجهة كورونا.

طريق الملك فهد شبه خال من السيارات استجابة لإجراءات الوقاية من ‎كورونا.. فيديو
طريق الملك فهد شبه خال من السيارات استجابة لإجراءات الوقاية من ‎كورونا.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. السعودية تقلص رحلات الدخول للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين

بسبب كورونا.. السعودية تلزم الأجانب الراغبين في دخول أراضيها باختبار طبي

أهم الأخبار.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر

إقبال كثيف على المعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء تحليل PCR ..فيديو

صدى البلد داخل المعامل المركزية أثناء إجراء تحاليل كورونا .. صور

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كل التفاصيل المتداولة عن المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب غلط

الحكومة تدرس إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

قبل قبض شهر مارس.. نصائح هامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

بالدموع.. أيمن أشرف يروي تفاصيل حادث وفاة أمه وأخته .. فيديو

المالية: 1026 جنيها حدا أدنى للمعاشات في يوليو المقبل بعد قرار الرئيس

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى سلايف.. هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

لو اتعاملت مع مصاب كورونا.. طريقة واحدة تحميك من الإصابة بالفيروس