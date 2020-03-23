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أخبار العالم

تايلاند تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:19 ص
تايلاند تسجل ارتفاعًا
تايلاند تسجل ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.

وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضًا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض في حين تم شفاء 52 مريضًا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصًا آخرين في المستشفيات.
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