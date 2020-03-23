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فن

شاهد.. الصورة الأولى من خطوبة شاعرة الإسكندرية أميرة البيلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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قسم الفن
احتفلت الشاعرة الشابة أميرة البيلي بخطوبتها مع الأهل والأصدقاء، ونشرت الصور الأولى من الخطوبة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال خاصية "ستوري".


وعلقت أميرة البيلي على الصورة قائلا: "الخطوبة".


وحققت أميرة البيلي نجاحا كبيرًا بقصديتها "أنا مليت" التي حققت 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، ومن أشهر قصائدها قصيدة اشتقتلك، أنا مليت، فراقك فعل مش فاضح.

 
وأثارت الشاعرة أميرة البيلي الجدل بعد ظهورها للمرة الأولى  مع الفنان اشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" الذي يذاع على قناة الحياة.
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