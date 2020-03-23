تجربة قيادة.. صدى البلد تختبر سيارة الإنتاج الحربي الكهربائية e-motion car .. شاهد



بعد الكشف عن انتاجها ظلت السيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion محط اهتمام كل محبي السيارات في مصر خصوصا محبي السيارات الكهربائية لذلك ذهب قسم السيارات بموقع صدي البلد الاخباري لتجربة السيارة علي الطريق و رصد كيفية عملها علي ارض الواقع وكيفية شحنها من كهرباء المنزل العادية و مواصفاتها و اسعارها في السوق المصري .





مواصفات السيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion



تتميز السيارة بالعديد من المميزات التي تجعلها تتفوق في فئتها فهي تعمل اوتوماتيكيا و بها تكييف و كاميرا خلفية و زجاج كهربائي وتزود بالكهرباء عن طريق مخارج الكهرباء العادية بالمنزل ولا تحتاج الي مصدر تيار خاص بها فهي تعمل بنظام شحن 220 فولت و تمتلئ بطاريتها خلال 7 ساعات و تستطيع قطع مسافة 120 كيلو متر بالشحنة الواحدة .







ايموشن كار هي سيارة صديقة للبيئة تهدف الي ان تكون اضافة الي السيارات العادية و ليست بديلا عنها ففكرتها مبنية علي اساس ان يتم استخدامها في الجولات القصيرة داخل ال السكني بجانب سيارتك الاساسية لتساهم في توفير الوقود و استهلاك سيارتك الاساسية و توفير اماكن في ساحة الانتظار لان السيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion تحتاج فقط الي ثلث مساحة انتظار السيارة العادية .





امكانية ترخيص السيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion



هذة السيارة لا تحتاج الي ترخيص لانها مخصصة للعمل داخل الكمبواندات و التجمعات السكنية و النوادي و الاماكن المغلقة لانها مصممة علي هذا الاساس فلا تحتاج الي السير بسرعة كبيرة .





شركة I.mut الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion

تعتبر شركة انترناشيونال ماراثون يونايتد تكنولوجي بقيادة الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس الادارة شريكة لوزارة الانتاج الحربي في اكثر من مشروع من مشاريع لتصنيع و السيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion مستوردة و جاري انشاء مصنع لتصنيعها في مصر و ايضا صناعة سيارات الطرق العادية .







سعر السيارة الكهربائية ايموشن كار e-motion



تختلف اسعار السيارات علي حسب نوع السيارة و الكماليات الموجودة بها فتبداء اسعارها من 79.000 جنيه حتي 125.000 جنيه ويمكن تقسيطها بمقدمة تبداء من 40% و بفائدة قدرها 11 % و تتوافر قطع غيارها و خدمة ما بعد البيع .













