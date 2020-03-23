بـ 700 مليون دولار.. هيرميس تعلن إتمام الطرح العام لأسهم مجموعة سليمان الحبيب الطبية

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة قام بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالسوق المالية السعودية "تداول"، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 2.63 مليار ريال (700 مليون دولار أمريكي).





وشهدت الصفقة طرح 52.5 مليون سهم (تمثل 15% من رأسمال الشركة)، حيث تم بدء التداول على أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحت رمز (SULAIMAN AB Equity) بسعر 50.0 ريال للسهم.





وأوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تمثل آخر صفقة في سلسلة الصفقات الناجحة التي أتمتها المجموعة في السوق السعودي، وثمارًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تنمية خدماتها الاستشارية بالمملكة. وأضاف أن إتمام الصفقة بنجاح مصحوبًا بالأداء القوي للسهم خلال أول جلسة تداول (ارتفع بنسبة 10%) يعكسا مقومات النمو القوية التي تنفرد بها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق المال، وكذلك قدرة المجموعة المالية هيرميس على تقديم الخدمات الاستشارية المدروسة بعناية وترتيب الاكتتابات خلال فترة زمنية وجيزة وجذب رؤوس الأموال من أبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية لتوظيفها في فرص الاستثمار الواعدة .





وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص السعودي، حيث تغطي خدماتها دول السعودية والإمارات والبحرين. وتقوم المجموعة بامتلاك وتشغيل سبع منشآت طبية (منها ست منشآت في السعودية وواحدة بالإمارات)، وكذلك ثلاث عشرة صيدلية (منها اثنتي عشرة صيدلية بالسعودية وواحدة بالإمارات). كما تتولى المجموعة تشغيل وإدارة سبعة مراكز طبية (منها ست مراكز بالسعودية ومركز آخر بالبحرين)، علمًا بأن الشركة تقوم أيضًا بتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والتقنية لصالح الأطراف الخارجية.





من جانبه أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن ثقته في أسس النمو القوية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية والأسواق الناشئة والمبتدئة بشكل عام ومردودها على دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة، وذلك على الرغم من تأثير حالة القلق السائدة على أداء الأسوق العالمية وسط انتشار فيروس كورونا (COVID-19).





وأكد فهمي أن المجموعة المالية هيرميس تسعى إلى توظيف مكانتها الراسخة بالسوق السعودي في تنفيذ أكبر قدر من الصفقات المرتقب تنفيذها، في ضوء تركيز المستثمرين على القطاعات الاستراتيجية المتميزة بعائداتها الاستثمارية الجذابة مثل قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى المردود الإيجابي الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ من قبل حكومة المملكة على نمو القطاعات غير النفطية خلال الفترة المقبلة.