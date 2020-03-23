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محافظات

لمواجهة كورونا .. فض تجمعات سوق الاثنين بـ أبو فليو بالمنيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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أيمن رياض
واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ قرارات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا سوق الاثنين بقرية أبو فليو التابع للوحدة المحلية بنزلة حسين.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 6 محاضر لمحال تجارية مخالفة للأسعار بالوحدة المحلية بقلوصنا ، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، كما واصلت الوحدة المحلية رش وتعقيم المنشأت المختلفة في قرى المركز بالتعاون مع المواطنين .

كما ناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع المواطنين ، بضرورة عدم التهاون، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتعاون مع أجهزة الدولة، ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد، وحشد الطاقات، لمواجهه فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، مع توعية المواطنين، وتنبيههم بشتى السبل، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وفض أي تجمعات.

جاء ذلك خلال استكمال المحافظ، لجولاته الميدانية المفاجئة، بمدينة المنيا، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية، والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، ومتابعة مدي توافر السلع الغذائية بالأسواق، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري.

رافق المحافظ خلال جولته محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، والعقيد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية.

شملت الجولة عده مناطق، منها شارع الزخرفية، وحي أبو هلال بجنوب المدينة، وماقوسة، وشارع 6 أكتوبر، وعزبة شاهين، وشارع أبو عرب، بحي غرب المدينة، ومنطقة المحطة وميدان بالاس، بحي وسط المدينة.
لمواجهة كورونا .. فض تجمعات سوق الاثنين بـ أبو فليو بالمنيا
لمواجهة كورونا .. فض تجمعات سوق الاثنين بـ أبو فليو بالمنيا
لمواجهة كورونا .. فض تجمعات سوق الاثنين بـ أبو فليو بالمنيا
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