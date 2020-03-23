وزيران يعدان تدابير دعم العاملين بالسياحة متضرري كورونا.. صور

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين المتردية بقطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد ، لوضع آليات دعم هذا القطاع في هذه المرحلة.





وشدد وزير القوي العاملة، في مستهل الاجتماع علي حرص الوزارة علي التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا" ، وما يتبع ذلك من آثار سلبية بتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.





ومن جانبه قال وزير السياحة والآثار : إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية ، وأثر ذلك علي سداد مستحقات العمال ، وأن هذه الفئة من العمالة أولى بالرعاية في هذه المرحلة، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة .





حضر الاجتماع، أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية ، ومحمد البدوي الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الدولية ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة .