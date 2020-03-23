وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هشام مسعود، بضرورة المرور الدورى على المنشأت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة منتجاتها وصلاحيتها للاستهلاك الآمي، والتزامها بالمواعيد المحددة من عدمه ووضع الملصقات التوعوية والارشادات بمداخل تلك المنشات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.





وشدد المحافظ- خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الأجهزة المعنية- على وكيل وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على المحلات العامة وأماكن تخزين الأغذية والسلع والمنظفات والمطهرات؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية وغلق المنشات المخالفة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جهات حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة وعدم استغلال المواطنين.





وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بضرورة التنبية على أصحاب "الكافيهات" بعدم تقديم "الشيشة" لروادهم وفي حالة المخالفة يتم الغلق الفورى وقطع المرافق عنها ومصادرة المضبوطات.





وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لتطهير قرى ومدن المحافظة وميادينها بالماء والكلور، والتى شارك فيها فرق من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية لمواجهة كورونا.



