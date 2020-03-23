من أجل أزمة كورونا.. وزير التعليم العالى يعلن عن إنتاج مطهر للأسطح بمواصفات عالمية.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه بمعهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالى معنى بكل الابحاث الخاصة بمجال البترول.





وأضاف "خالد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه يتم العديد من الإجتماعات مع وزير البترول بشأن مناقشة البحث العلمى فى مصر، موضحا أنه يقوم بحل مشكلة خاصة بقطاع البترول والتى تعتبر مشكلة هامة جدا يتم طرحها فى مصر.





وأشار إلى أنه تم إطلاق تحالف قوى للمعرفة فى مجال البترو كيماويات من خلال أجهزة البحث العلمى، لافتا إلى أنه تم صرف حوالى 18 مليون جنيه من أجل إنشاؤه، حيث أن وظيفته هو تطهير جميع المخلفات الخاصة بالبترول والتى كانت تؤدى إلى أضرار بيئية أثناء التنقيب والعمل ذلك المجال.





وأوضح أن هدف معهد البحوث البتولية هو إعادة تدوير تلك المخلفات بشكل أمن، فتم إنشاء من خلالها صناديق صديقة للبيئة وجيدة للبيئة مضادة للتأكل.



