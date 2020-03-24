AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث لتوصيل خدمات التليفون الأرضى بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

ناشد المواطن صلاح أحمد صلاح حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوصيل خدمات التليفونات الأرضى لمنطقة الحي 30 بمدينة العاشر من رمضان.


وقال فى رسالته : أن المنطقة بمدينة جديدة و المفروض أن يكون بها كافة الخدمات الخاصة بالبنية التحتية وفى مقدمتها توصيل الخطوط الأرضية والإنترنت و التى لا يستطيع أى مواطن الاستغناء عنها .

 

وأضاف : إنه فى انتظار توصيل التليفون منذ عام 2018 حتى الآن.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

    

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يستغيث من إيقاف بطاقة التموين منذ 3 أشهر..صور

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد بتوفير فرصة عمل له.. صور

عايش فى بدروم.. مواطن يستغيث بوزير الإسكان لمنحه شقة ضمن الأولى بالرعاية

نحلم بتوصيل مياه الشرب.. أهالي قرية سد خميس بكفر الشيخ يستغيثون

سكان منطقة حدائق الأهرام يطالبون إدخال خطوط التليفون الأرضي

منذ أغسطس 2019.. هشام يستغيث لإعادة الاستعلام للحصول على شقة إسكان اجتماعى بدر

ترشيحاتنا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

من7 مساءً إلى السادسة صباحا.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حظر التجول

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

تصل للحبس.. رئيس الوزراء: غرامة ٤ ألاف جنيه لأي مواطن لا يلتزم بالحظر

قرار هام من الجامعات بعد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من اكتشاف إصابتها.. وباء كورونا يودي بحياة مسنة بريطانية

حلبة تزلج على الجليد تتحول إلى مشرحة لحفظ جثث كورونا في إسبانيا

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل