مواطن يستغيث لتوصيل خدمات التليفون الأرضى بالعاشر من رمضان

ناشد المواطن صلاح أحمد صلاح حسن ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوصيل خدمات التليفونات الأرضى لمنطقة الحي 30 بمدينة العاشر من رمضان.





وقال فى رسالته : أن المنطقة بمدينة جديدة و المفروض أن يكون بها كافة الخدمات الخاصة بالبنية التحتية وفى مقدمتها توصيل الخطوط الأرضية والإنترنت و التى لا يستطيع أى مواطن الاستغناء عنها .

وأضاف : إنه فى انتظار توصيل التليفون منذ عام 2018 حتى الآن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360