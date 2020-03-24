الناس بيعاملوني وحش.. ممرضة متعافية من كورونا تكشف رحلة علاجها..شاهد

قالت وفاء صلاح ممرضة متعافية من فيروس كورونا: إنها تعمل فى مستشفى حميات إمبابة وكانت تتعرض لحالات مرضى فيروس كورونا، لافتة إلى أنها كانت حامل لذا فإن مناعتها كانت ضعيفة وأُصيبت بالفيروس.





وأوضحت خلال برنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تواصلت معها وطمأنتها قائلًة لها :" انتى فخر الممرضات واحنا وراكى ".





ونوهت "المتعافية من كورونا" إلى أنها كانت فى حجر صحى بمحافظة الإسماعيلية لمدة 10 أيام ،مضيفًة أن الأطباء قاموا بفحص الجنين ولم يجدوا أنه أُصيب بأى شيء.





وأكدت أنها ستعود إلى العمل مرة أخرى، معلقًة :" لو احنا قعدنا فى بيوتنا مين هيعالج الناس من فيروس كورونا ".





وتابعت قائلة :"الناس فى المنطقة بيعاملونى وحش جدًا أنا وأهلى كإننا عملنا حاجة وحشة وهذا أمر يضايقنى ، إضافًة إلى الإشاعات التى أطلقها البعض علي ".



