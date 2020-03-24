رسالة وزير التعليم لـ أولياء الأمور: محدش ياخد تصريح إلا مني

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الوزارة من مشكلة امتحانات الشهادة الإعدادية.





وقال "شوقي"، خلال تصريحات تلفزيونية إنه "بالنسبة إلى الشهادة الإعدادية؛ نعمل ونحاول أن نتفادى أي تجمع للطلاب، ونحاول إيجاد حلول والطالب قاعد في بيته، والدولة كلها في أزمة كبيرة بسبب كورونا".





وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال أيام سيتم إعلان الحلول التي توصلنا إليها، وأذكر أننا نعمل بربع القوة في مرحلة شديدة الخطورة.





ووجه الوزير نداء لأسر الطلاب، قائلا "محدش ياخد قرار أو تصريح إلا من الوزير فقط، وأي كلام آخر غير صحيح على الإطلاق".





وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "الناس فاكرة اني هقوم الصبح وهقول نعمل كدا فنعمل كدا؛ لا، نحن في دولة مؤسسات، والمسألة ليست بهذه البساطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب العمل على حلها".