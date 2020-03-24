AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رسالة وزير التعليم لـ أولياء الأمور: محدش ياخد تصريح إلا مني

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:52 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الوزارة من مشكلة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال "شوقي"، خلال تصريحات تلفزيونية إنه "بالنسبة إلى الشهادة الإعدادية؛ نعمل ونحاول أن نتفادى أي تجمع للطلاب، ونحاول إيجاد حلول والطالب قاعد في بيته، والدولة كلها في أزمة كبيرة بسبب كورونا".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال أيام سيتم إعلان الحلول التي توصلنا إليها، وأذكر أننا نعمل بربع القوة في مرحلة شديدة الخطورة.

ووجه الوزير نداء لأسر الطلاب، قائلا "محدش ياخد قرار أو تصريح إلا من الوزير فقط، وأي كلام آخر غير صحيح على الإطلاق".

وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "الناس فاكرة اني هقوم الصبح وهقول نعمل كدا فنعمل كدا؛ لا، نحن في دولة مؤسسات، والمسألة ليست بهذه البساطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب العمل على حلها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظام التعليم القديم فاشل.. طارق شوقي: اللي جاي ياخد درجات بس مش هيحبنا.. فيديو

التعليم تعقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الخاصة بالمحافظات

وزير التعليم : لو عطلنا الدراسة شهر الآن سنعوضه في نهاية العام ولا فصال في ذلك

فيديوجراف.. 5 قرارات مصيرية من وزير التعليم لطلاب الإعدادية

مطالبات بتعديل جداول امتحانات الاعدادية والثانوية العامة .. ووزير التعليم: فعلنا هذا

قرار عاجل بإرجاء استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية مؤقتا بالمديريات .. والوزارة: سنحسم الامر قريبا

ترشيحاتنا

عامل على باب الله وعايز 500 جنيه.. إعانة كورونا ادخل هنا.. فيديو

حقيقة إصابة محتجزين بقسم شرطة العاشر من رمضان بفيروس كورونا وتعرضهم للتعذيب

وزير التعليم يكشف موقف الوزارة من امتحانات الشهادة الإعدادية

سعد سمير: هذا اللاعب سبب إحباط صن داونز أمام الأهلي في دوري الأبطال

الحقيقة الكاملة في أزمة أحمد فتحي والأهلي .. وساعات الحسم تقترب في أكتوبر

الأهلي يصدم رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد