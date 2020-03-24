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أصل الحكاية

من الجهل ما قتل.. خوفا من الموت بكورونا.. أمريكي يتوفى بعد تناوله فوسفات الكلوروكين.. وزوجته: تصريحات ترامب السبب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:00 ص
مادة فوسفات الكلوروكين
مادة "فوسفات الكلوروكين
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محمود نوفل
تسبّبت مادة "فوسفات الكلوروكين" في وفاة رجل من ولاية أريزونا الأمريكية، ووضع زوجته تحت العناية المركزة، بعدما تناولاها معتقدين أنها ستحميهما من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ولم تكن المادة التي تناولها الزوجان على شكل دواء "الكلوروكين"، المستخدم لعلاج الملاريا عند البشر؛ بل مكونًا سامًّا مدرجًا كعلاج طفيلي للأسماك.

وقالت الزوجة لشبكة "إن بي سي" الإخبارية إنها شاهدت تقارير تلفزيونية تَحَدّث خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الفوائد المحتملة لعلاج "الكلوروكين".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" فإنه على الرغم من عدم الموافقة على أي دواء لمنع الإصابة بمرض "كوفيد-19" أو علاج له؛ فإن بعض الأبحاث المبكرة تشير إلى أن دواء "كلوروكين" قد يكون مفيدًا كعلاج.

ويبدو أن اسم "الكلوروكين"، الذي ذكره ترامب، وَجد صدى عند زوجة الرجل، التي طلبت عدم استخدام اسمها لحماية خصوصية الأسرة؛ مشيرة إلى أنها استخدمته سابقًا لعلاج الأسماك من بعض الأمراض التي كانت تصيبها.

وقالت: "رأيت عبوة المادة على الرف الخلفي وفكرت.. مهلًا، أليس هذا ما يتحدثون عنه على التلفزيون؟" بحسب ما ذكره موقع "إن بي سي" الإخباري.

وقرر الزوجان، وهما في العقد السادس من العمر والمعرّضيْن لخطر الإصابة بمضاعفات الفيروس بسبب كِبَر سنهما، مزج كمية صغيرة من المادة مع سائل وشربها كوسيلة لمنع الإصابة بالفيروس؛ غير أنه في غضون 20 دقيقة أصبح كلاهما مريضًا للغاية، وشعرا في البداية "بالدوار والحمى"، ثم بدأت هي بالتقيؤ؛ فيما بدأت مشاكل التنفس لدى الزوج.

وسارعت الزوجة بعد ذلك إلى الاتصال برقم الطوارئ، وقالت: "كان المستجيبون للطوارئ يسألون الكثير من الأسئلة" عما تناولاه؛ لكنها كانت تجد صعوبة في التحدث، فسقطت على الأرض.

وبعد وقت قصير على وصولهما إلى المستشفى، توفي زوجها.

وقالت مسؤولة في مؤسسة "بانر هيلث" الطبية في أريزونا، الاثنين: إن الزوجين تناولا المادة المضافة التي تسمى "فوسفات الكلوروكين"، معتقديْن أنه الدواء المعروف باسمه العام "هيدروكسي كلوروكين"، الذي تم وصفه مؤخرًا بأنه علاج محتمل لكوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أصاب أكثر من 46000 شخص في الولايات المتحدة، وتسبب في وفاة 582 شخصًا على الأقل، حتى يوم 24 مارس الجاري.

وأفاد المدير الطبي لمركز معلومات السمية والعقاقير في مؤسسة بانر هيلث، دانييل بروكس، في بيان: "نظرًا لعدم اليقين بشأن كوفيد-19، نتفهم أن الناس يحاولون إيجاد طرق جديدة لمنع الإصابة بهذا الفيروس أو علاجه؛ لكن العلاج الذاتي ليس طريقة للقيام بذلك".

الجدير بالذكر أن مركز نيجيريا للسيطرة على الأمراض ناشد، يوم الجمعة، النيجيريين عدم التدخل في العلاج الذاتي بالكلوروكين، لأنه "سيسبب الضرر ويمكن أن يؤدي إلى الموت"، وقد أبلغت نيجيريا عن حالتي تسمم على الأقل جراء ذلك.

وحتى الآن، لم توافق إدارة الغذاء والدواء على "الكلوروكين" لعلاج فيروس كورونا الجديد؛ لكنها بدأت للتو دراسات حول سلامته وفعاليته.

وحذّرت الزوجة المريضة الآخرين من العلاج الذاتي، وطالبتهم بالاستماع إلى الأطباء المتخصصين للحصول على أفضل نصيحة حول فيروس كورونا قائلة: "كونوا حذرين واتصلوا بالأطباء.. هذا الألم في القلب (وفاة زوجي) لن ينتهي".
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