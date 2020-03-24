غدًا يوم مهم جدا.. كاتب صحفي من برلين: تسجيل الحالات في ألمانيا يأتي من المكاتب الصحفية

قال أحمد السيد، كاتب صحفي من برلين، إنه اعتبارا من الغد، الأربعاء، سيتم الإعلان بشكل يومي عن عدد الحالات في برلين، ولذلك يعد الغد يوما هاما لتسجيل زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا.





وأضاف أحمد السيد، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المعلومات بأعداد المصابين تأتي من المكاتب الصحفية في المدن والولايات في ألمانيا، وأن المكاتب الصحية تقوم بإرسال الأعداد التي يحتويها من مصابين إلى المكاتب الصحفية.





وأكد أن هناك قفزة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا، وأن الغد سيعد تقييما كبيرا للوضع في ألمانيا، وبالنسبة للمواطنين والحكومة الألمانية.





وصرح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة.





وأضاف المعهد أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.





ووافقت الحكومة الألمانية، الاثنين، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.