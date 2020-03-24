قد لا يرحل.. شوبير يكشف كواليس جلسات الخطيب مع حسام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة مسؤولي الأهلي مع حسام عاشور قائد الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.





وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن عدة جلسات عُقدت بين محمود الخطيب ومسؤولي النادي مع حسام عاشور.



وأضاف أنه تم عرض مبلغ يعادل تجديد موسم لحسام عاشور، من خلال إقامة مباراة اعتزال ذات عائد مادي ضخم يدر على اللاعب مالا كأنه جدد لمدة موسم مع الأحمر.





وتابع أنه حال لم تجلب تلك المباراة الأموال المنتظرة منها، ستقوم إدارة الأهلي بإكمال المبلغ لحسام عاشور.





وأضح شوبير أنه جرى تخيير عاشور بين تأهيله فنيا أو إداريا أو إعلاميا، لكي يختار المجال الذي يريده، مع تعيينه في النادي حسب التخصص الذي سيختاره ليضمن وظيفة محترمة حال موافقته على اعتزال اللعبة.





وأكد شوبير، أن حسام عاشور اختار مجال التدريب، حيث سيخوض فترات معايشة ودورات تدريبية للدخول في هذا المجال بعد اعتزاله.





يذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أخبرت حسام عاشور بعدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى، وذلك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر، وشهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأنباء حول مصير اللاعب المقبل ما بين الانتقال إلى أى ناد آخر أو الاعتزال فى الأهلي وقبول عرض مسئولى النادي الأحمر.

