سلاح بيولوجي قاتل.. مباراة كرة قدم تقتل 500 شخص بـ كورونا

ذكرت صحيفة إيطالية أن مباراة كرة قدم ساهمت في زيادة تفشي العدوى بإسبانيا وساعدت في تفاقم معاناتها مع تفشي وباء كورونا بصورة خطيرة على أراضيها .





وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية ، إن المباراة التي جمعت فريقي أتلانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، تسببت في حدوث كارثة.





ونقلت الصحيفة عن الدكتور فابيانو دي ماركو مدير أمراض الرئة بمستشفى بابا جيوفاني قوله: "بالتأكيد أن هذه المباراة قد تكون فرصة مناسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد"، وهو ما أسفر عن وفاة نحو 500 شخص من الجماهير على الأقل".





وأضاف: "مباراة أتلانتا وفالنسيا في سان سيرو كانت قنبلة بيولوجية بحضور أربعين ألف شخص من بيرغامو وتنقلهم بالحافلات والسيارات والقطارات".





وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة التي أٌقيمت في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان الإيطالية في 19 نوفمبر الماضي، حضرها نحو 45 ألف متفرج، قبل أيام من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، وتحول الأمر إلى كارثة.





كان النادي الإسباني أعلن في 17 مارس الجاري، أن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم ايجابية لكن دون حالات خطيرة.