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رياضة

بايرن ميونيخ يستعد لضم خليفة نوير من ناد شهير

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي نادي  بايرن ميونيخ لضم خليفة حارس الفريق مانويل نوير صاحب الـ 33 عاما. 

وذكر التقرير الصادر عن صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي بايرن ميونيخ يستهدف ضم حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني مارك- أندريه تير شتغين ،حيث يرى مسؤلي الفريق البافاري أنه هو الحل الأمثل لتعويض نوير الذي من المتوقع أن يعتزل خلال الموسمين القادمين. 

ويذكر أن نوير يعاني من هبوط المستوى بعض الشئ بعد عودته من الإصابة القوية التي ألمت به الموسم قبل الماضي مما جعله يظهر بصورة مغايرة تمامًا عن ادائه المعتاد. 

يذكر أن هدف البايرن شتيغن قد كان قريبا من الأنتقال لصفوف الفريق قبل أن يخطفه برشلونة منهم موسم 2014/2015.
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