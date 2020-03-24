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محافظات

"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:31 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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خالد رياض

نظم شباب حزب حماة الوطن في سوهاج، مبادرة تحت رعاية مجمع أحمد قورة الطبي بمركز دارالسلام لتوعية المواطنين باتباع إرشادات السلامة في التعامل مع ماكينات الصراف الآلي لمنع انتشار فيروس كورونا.


وتم توزيع الكمامات علي المواطنين والقفازات الطبية، وتم توعية المواطنين بضرورة ترك مسافات بينهم اثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي، كما قام الشاب المشاركين بتوعية المواطنين بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه.


من جانبه أكد أحمد عبدالسلام قورة، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، أن الحزب في محافظة سوهاج، وكافة محافظات الجمهورية يواصل حملاته المكثفة للتوعية بفيروس كورونا، وكذلك تقديم كل الدعم للمواطنين والتوعية اللازمة لهم، وتعقيم المصالح الحكومية والأماكن العامة وعقد ندوات توعية للمواطنين.


وأكد قورة، انه بالتزامن مع صرف مرتبات الموظفين، قرر الحزب تدشين حملة لتوعية المواطنين بالطرق الصحية في استخدام الصراف الالي لمنع وصول العدوي للمواطنين ومكافحة الفيروس، وتم توزيع كمامات وقفازات طبية، ومطهرات لتعقيم الأيدي.


وأضاف قورة، أن حملات حزب حماة الوطن مستمرة بمختلف قري ونجوع محافظة سوهاج، لافتا الي أنه تم توعية المواطنين بمركز درالسلام، اليوم وتم توزيع منشورات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتم تقديم عدد كبير من الكمامات وزجاجات الكحول والكلور للوقاية من الإصابة وتطهير وتعقيم” المساجد والكنائس والمنازل والمصالح الحكومية بدائرة المركز”، ومن المقرر ان تستمر الحملة خلال الأيام القادم.

 

واضاف ان مشاركة الحزب تأت بالتزامن مع تقديم الحزب لعدد من الفاعليات بعدد من المحافظات للحماية من خطر انتشار الفيروسات وذلك من خلال دور الحزب المجتمعى المساند دائما للدولة وللمواطنين ومن منطلق مشاركه الحزب للتحديات التى تواجهه الدولة المصرية .

"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور
"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور
"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور
"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور
"حماة الوطن" يوزع كمامات وقفازات على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي بسوهاج .. صور
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