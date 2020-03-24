كاشف للحرارة على البوابات وتوزيع جونتيات طبية على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تزويد بوابات مبنى الديوان العام للمحافظة، بكاشف للحرارة وذلك لكون الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية ، والتي يتردد عليها المواطنون ، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على الديوان العام قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









ووجه بتوزيع ماسكات وجوانتيات طبية على المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM" ومكاتب البريد ، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة مشيرًا إلى استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتوعية، والتنسيق مع أجهزة المحافظة.









وأكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتواصل عمل غرفة العمليات الرئيسية في تلقي بلاغات المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية على الخط الساخن 114 على مدار اليوم.









وشدد اللواء آمنة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مطالبًا من المواطنين التزام منازلهم والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، وذلك حرصا على سلامتهم.







