كلينتون الجريئة تهاجم ترامب والجمهوريين بسبب كورونا

وزيرة الخارجية الأمريكية السابع والستين في الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمشرعين الجمهوريين بسبب سياستهم في التعامل بـ أنانية مع أزمة الفيروس التاجي المستمرة. هاجمتالسابع والستين فيوالمشرعين الجمهوريين بسبب سياستهم في التعامل بـ أنانية مع أزمةالمستمرة.





مجلس الشيوخ اليوم عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لما أسمته بالتعامل الأناني مع وباء تفشي فيروس كوفيد 19 الذي يجتاح البلاد والتي تراها أنها تصب في صالح السياسيين بدلًا من عوام الأمريكيين. وانتقدت السناتور الجريئة في نيويورك ، الرئيس والجمهوريين فياليوم عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لما أسمته بالتعامل الأناني مع وباء تفشي فيروس كوفيد 19 الذي يجتاح البلاد والتي تراها أنها تصب في صالح السياسيين بدلًا من عوام الأمريكيين.





وقالت عبر تغريدتها "في مواجهة الأزمة، كان لدى روزفلت صفقة جديدة لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون والآن أنت يا دونالد ترامب وزملاؤك الجمهوريون تضغطون من أجل مصلحتكم".





وتقصد كلينتون بصفقة روزفلت تلك الصفقة التي عقدها الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين ديلانو روزفلت بشأن سلسلة من البرامج العامة والإصلاحات المالية التي تم تنفيذها بين عامي 1933 و 1939 كرد على أزمة الكساد الكبير.



