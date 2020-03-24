مشروع جديد يدعم التواجد المصري كمركز إقليمي لتكنولوجيا تبادل الطاقة.. تفاصيل





تعاقدت كل من شركتي شركة اي بي بي مصر للشبكات الكهربائية والسويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع على تغذية محطة توشكى 2 الفرعية بوحدات تحويل عالية الجهد مزودة بنظام عزل غازي فضلًا عن توفير مفاعلات تحويلية لضمان كفاءة الإمداد الكهربائي ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتوشكى وإلحاقًا بالمتطلبات المتزايدة على مصادر الطاقة في ظل النمو السكاني.





ويمثل هذا المشروع الضخم إحدى الخطوات الجادة التي تتخذها مصر لتحقيق استراتيجيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا لتبادل الطاقة الكهربائية مع دول أفريقيا وأوروبا، إذ تشهد المرحلة الثانية من المشروع أعمال ربط كهربائي بين مصر والسودان بقدرة 300 ميجاوات.

في هذا الصدد، صرح السيد محمد الحسيني، المدير التنفيذي لشركة اي بي بي للشبكات الكهربائية مصر وشمال أفريقيا قائلًا: "شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في قطاعي الكهرباء والطاقة، حيث تحولت في الآونة الأخيرة إلى محور رئيسي للطاقة بالعالم بفضل امتلاكها أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء. فلم تكتف الدولة بالطاقة المولدة من السد العالي فحسب، بل توسعت بمشروعاتها القومية الضخمة والتي أهلت مصر عن جدارة أن تصبح على رأس كبريات الدول المصدرة للكهرباء بالعالم". وأضاف الحسيني: "تعمل شركة اي بي بي للشبكات الكهربائية مصر والسويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع يد بيد على مدار سنوات عدة، واليوم، نسخر خبراتنا لتصميم حلول تكنولوجية غاية الدقة في إطار زمني محدود، حيث يعد هذا المشروع أحد أهم العلامات الفارقة في استراتيجيتنا التوسعية عبر قارة أفريقيا بأسرها بطاقة إجمالية قدرتها 1500 ميجا فولت امبير.

هذا وستشمل محطة توشكى 2 الفرعية 6 قواطع تيار بسعة 500 كيلوفولت لمحطات التحويل عالية الجهد ذات العزل الغازي والمقدمة لأول مرة من شركة اي بي بي للشبكات الكهربائية مصر، ليتفرد المشروع بكونه الأول والأوحد على مستوى جمهورية مصر العربية لاقتنائه تلك التقنيات من حيث التركيب والتشغيل. وتتكون محطات التحويل GIS من لوحات تحكم معدنية مضغوطة معزولة بالغاز تتضمن عناصر عالية الجهد مثل معدات الوصل والفصل للدوائر الكهربائية والتي تسمح باستخدام أمن في أقل الأماكن اتساعًا. هذا وستمد شركة اي بي بي للشبكات الكهربائية مصر محطة توشكى 2 بمفاعلات تحويلية ذات جهد 500 كيلوفولت، وهي أحد العناصر المحورية لإمداد المناطق السكنية بمصادر طاقة مستقرة ذات كفاءة مشهودة تضمن بمهنيتها استحالة قطع التيار الكهربائي.





ومن جانبه، عقب السيد مدحت ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع قائلًا: "ألزمنا أنفسنا أن نعمل مع عمالقة التكنولوجيا العالمية لنتمكن سويًا من تقديم مصادر طاقة موثوقة ذات جودة فائقة لشبكات توزيع الكهرباء في مصر. من هنا، وقع اختيارنا على شركة شركة اي بي بي للشبكات الكهربائية مصر والتي سارعت بتقديم حلولها الذكية وتقنياتها المبتكرة لتنال كامل ثقتنا كشريك للنجاح في خلق تعاون مثمر للارتقاء بتكنولوجيا الكهرباء والطاقة في مصر."