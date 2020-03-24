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تعليم

جامعة المنصورة: صرف شهر استثنائيا من اللجان الطبية للعاملين والأساتذة في إطار مواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:04 م
جامعة المنصورة -
جامعة المنصورة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، صرف شهر استثنائيًا من اللجان الطبية بعد انتهاء المُدة المُقررة لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه فوض رئيس مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرار لحين الانتهاء من الأزمة التي تمر بها البلاد.

 

وأَضاف عبد الباسط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص جامعة المنصورة على تطبيق سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين ومراعاة لخطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.


وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أن الجامعة حريصة على المساهمة في التيسير على السادة مشتركي صندوق الرعاية الطبية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة؛ موضحًا موافقة مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية بجلسته رقم (99) والمنعقدة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري.
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