جامعة المنصورة: صرف شهر استثنائيا من اللجان الطبية للعاملين والأساتذة في إطار مواجهة كورونا

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، صرف شهر استثنائيًا من اللجان الطبية بعد انتهاء المُدة المُقررة لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه فوض رئيس مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرار لحين الانتهاء من الأزمة التي تمر بها البلاد.



