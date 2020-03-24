بعد قرار حظر التجول.. ممثل الصحة العالمية في مصر في ضيافة أحمد موسى.. الليلة

يحل جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".، الليلة في تمام الـ7 مساء.





ويتحدث جون جبور، عن مدى فاعلية قرارات الدولة المصرية في انحسار تفشي فيروس كورونا، ويجيب عن سؤال « هل هناك شفافية في الأرقام المعلنة عن عدد الإصابات».





ويكشف جبور السيناريو الأسوأ في العالم في التعامل مع فيروس كورونا، وكيف تستعد مصر لهذا السيناريو، ويفجر مفاجأة عن المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.





كما يتحدث عن أخر توصيات منظمة الصحة العالمية للحكومة المصرية، وهل يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في الحد من انتشار فيروس كورونا.



