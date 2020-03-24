هل يؤثر حظر التجوال على أسعار السلع بالأسواق.. الزراعيين ترد

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن فرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 صباحًا لايؤثر على حركة البيع والشراء وبالتالى لايؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة.





ونوه "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن حظر التجوال مستثنى منه السيارات المحملة بالسلع بما فيهم الخضروات والفاكهة ، وذلك طبقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .





وأكد "نقيب الزراعيين" أن الحكومة منحت المواطن عدد من الساعات لكى يستطيع أن يشتري مايشاء من المتاجر ، مناشدًا المواطنين بعد التكدس والازدحام فى تلك الساعات مع شراء مايكفيهم لأيام فقط وليس لشهور .





وأشار إلى أن الأمن الغذائى مطمئن فى مصر ، وكل شخص يستطيع أن يشترى مايريد من سلع .





وأضاف أن الحومة تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا أكير من ذلك اذا على المواطنين الالتزام