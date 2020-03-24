شركات السياحة تدرس تخفيف الأعباء المادية عن أعضائها مع الجهات المعنية بسبب كورونا

أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة تفعيل تخفيف الأعباء المادية عن العاملين بالشركات.









جاء ذلك فى إطار حرص غرفة شركات السياحة على بحث كافة السبل لدعم أعضائها ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنهم فى ظل الظروف الراهنة بسبب كورونا.









طالبت غرفة شركات السياحة فى اخطار موجه لأعضائها حصل صدى البلد على نسخة منه بضرورة سرعة موافاة الغرفة بعدد العاملين المؤمن عليهم بكل شركة واجمالى قيمة مرتباتهم الشهرية .









حددت الغرفة موعدت أقصاه الخميس ٢٦ مارس الجارى لتلقى بيانات العاملين بالشركات عبر الإيميل الخاص بالغرفة حتى يتسنى لها دراسة الموقف مع الجهات المعنية.



