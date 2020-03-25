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فن

أخبار الفن.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يفجر مفاجأة.. والإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:02 ص
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


فجر مفاجأة..والد  قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم المتابعين


نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ظهرت فيها في مداخلة أونلاين بصحبة والد القتيل من جهة ومن جهة أخرى بصحبة الناشط الحقوقي السوري د. رامي هندي. 



الإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد


أجهشت الإعلامية دعاء صلاح، بالبكاء، خلال رسالة حرصت على توجيهها للناس، للتصدى لوباء كورونا.


الحقوني .. إصابة عازف كمان مصري بفيروس كورونا


صدم عازف الكمان أحمد مختار جمهوره بعد شعوره ببعض الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.


رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بسبب فيروس كورونا


طمأن الفنان رامي  جمال جمهوره بسبب الأحداث التى تمر بها بمصر بعد وجود حالات لفيروس كورونا.

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش تتحدى كورونا


نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها بفستان جرئ عبر صفحتها على "إنستجرام" وعلقت :"البهجة ظاهرة طبيعية .. البؤس أنت خلقته".

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