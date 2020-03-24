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فن

فجر مفاجأة.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم المتابعين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:02 م
محامية قتيل فيلا
محامية قتيل فيلا نانسي عجرم
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سعيد فراج
نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ظهرت فيها في مداخلة أونلاين بصحبة والد القتيل من جهة ومن جهة أخرى بصحبة الناشط الحقوقي السوري د. رامي هندي. 


وصدم والد قتيل فيلا نانسي عجرم، المتابعين بإعلانه عن التراجع في عزل المحامية رهاب بيطار من القضية، مؤكدًا أن قرار إعلانه عن عزلها لم يكن رسميًا وإنما بشكل شفهي فقط، ومن جهتها أكدت "بيطار" أنها مستمرة في القضية. 


ومن جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، تغريدة أخرى عبر تويتر، كشفت فيها عن تفاصيل تقرير الطب الشرعي السوري بالقضية، إذ قالت: "عطفًا على التقرير الطبي السوري فإن القاتل والضحية كانا بوضعية التقابل لأن كل المرامي النارية من الأمام نحو الخلف وإن كلاهما أو أحدهما كان متحركًا لأن جهات الرمي مختلفة". 

تعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي 2020، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن «الموسى» كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة. 

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