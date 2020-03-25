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مرأة

بـ إطلالة جريئة.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة وعنصرية.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:24 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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آية التيجي
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت نسرين طافش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: البهجة ظاهرة طبيعية .. البؤس انت خلقته . 🧡


وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي فستانًا باللون الاورانج، وبقصة من الاسفل عصرية ومبتكرة، وقد اختارت عليه حذاء باللون البني الجملي.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها بلم شعرها الى الوراء بعمله ذيل حصان، مع ترك بعض الخصلات منسدلة عبر وجهها، وهو ما أبرز من أنوثتها.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جملل عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الاورانج كأحمر شفاه.

ولم تتكلف نسرين طافش في ارتداء الاكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.


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