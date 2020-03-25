يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

يعاني مرضى القولون من آلام وتشنجات البطن باستمرار وخاصة إذا كانوا لا يتبعون نظام غذائي صحي لراحة القولون ، لذا يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون و تطويره بشكل مستمر حتى يتخلص من الآلام والانتفاخات والعضلات العالقة بجدار المعدة و القولون لفترات طويلة.





بحسب موقع healthline اليك خلطة سحرية لتنظيف القولون تخلصك من فضلات الجسم والتي تشبه الأحجار اليابسة و تتراكم في القولون بمرور الوقت وتزيد من مشاكل القولون والأهم.





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مكونات مشروب تنظيف القولون ..





ملعقة كبيرة من بذور الكتان

ملعقة من بذور الخردل

ملعقة كبيرة من بذور الرشاد

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الينسون

ملعقة كبيرة من الشمر

ملعقة كبيرة من بذور البابونج

ملعقة من قشر الرمان المطحون إذا توفر





طريقة تحضير مشروب تنظيف القولون..





اخلطي كل المكونات معا ماعدا قشر الرمان المطحون

خذي مقدار ملعقة من الخليط وضعيها في كوب ماء مغلي وغطيها جيدا

اتركي الخليط في الماء طوال الليل

يتم تناول هذه الخلطة على الريق بعد الاستيقاظ

يفضل عدم تناول أي شيء بعد شرب هذا المشروب لمدة ساعة









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