واشنطن تختبر فعالية بعض العقاقير ضد كورونا

ذكرت خلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا أنها تجري تجارب سريرية عشوائية لاختبار فعالية بعض العقاقير ضد وباء كورونا.









وأوضحت في مؤتمر صحفي أنه تم إجراء 370 ألف فحص طبي لفيروس كورونا حتى الآن.









من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي أن الإدارة تركز على نيويورك التي تمثل معظم عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن نيويورك أكثر الأماكن التي تحتاج دعما في الوقت الحالي.









وأضاف أنه على الأشخاص الذين غادروا نيويورك مؤخرا الخضوع للحجر لمدة أسبوعين, وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".







