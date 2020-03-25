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أخبار العالم

واشنطن تختبر فعالية بعض العقاقير ضد كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:51 ص
واشنطن تجري تجارب
واشنطن تجري تجارب سريرية لاختبار فعالية اقاقير ضد كورونا
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قسم الخارجي
ذكرت خلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا أنها تجري تجارب سريرية عشوائية لاختبار فعالية بعض العقاقير ضد وباء كورونا.


وأوضحت في مؤتمر صحفي أنه تم  إجراء 370 ألف فحص طبي لفيروس كورونا حتى الآن.


من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي أن الإدارة تركز على نيويورك التي تمثل معظم عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن نيويورك أكثر الأماكن التي تحتاج دعما في الوقت الحالي.


وأضاف أنه على الأشخاص الذين غادروا نيويورك مؤخرا الخضوع للحجر لمدة أسبوعين, وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".


وقالت الولايات المتحدة إنها سجلت 600 وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما بلغ إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد 44,183 حالة.
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