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رياضة

نجهز لـ شهر رمضان.. جدو يطالب متابعيه بهذا الأمر.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:00 ص
جدو
جدو
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مصطفى كرم

طالب محمد ناجي جدو، لاعب نادي الجونة متابعيه عبر حسابه على "تويتر"، بالتوجه والدعاء لله لرفع البلاء عن الأمة والعودة للمساجد مرة أخرى مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وغرد جدو عبر "تويتر" قائلا "‏بكره اول شعبان فرصة وإحنا قاعدين كده في البيت نتعود ونجهز لـ رمضان نبدأ صوم وقراءة قرآن.. وندعى ربنا يبلغنا رمضان ونقدر نصلي التراويح في المساجد بإذن الله".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎ان شاء الله يا كابتن وربنا يجزيك خير" و"‏‎اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. يااااارب العالمين" و"‏‎ياااااااااارب".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس، أن اليوم الأربعاء، هو أول أيام شهر شعبان المبارك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر المبارك في سماء البلاد.

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