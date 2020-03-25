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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة 1700 طالب من السودان.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت وزيرة الهجرة، الدكتورة نبيلة مكرم، إن الدولة كلها عملت على إعادة الطلبة والطالبات الموجودين فى السودان لأرض الوطن، لافتة إلى أنه فى ظل الظروف التى يمر بها العالم الآن، أبدى عدد من الطلبة الموجودين فى السودان رغبتهم فى عودتهم لأرض الوطن، لذلك تم التواصل مع السفير المصرى بالخرطوم لمعرفة أعداد الطلبة الموجودين هناك.


وأضافت وزيرة الهجرة، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنها عرفت برغبة الطلبة المصريين فى العودة لوطنهم من خلال أولياء أمورهم الذين أرسلوا استغاثات لها، مشيرة إلى أن أرقام تيلفوناتها مع الجميع ويتم التواصل معها بشكل مباشر من خلال "الواتس آب".

وتابعت أن وزارة الهجرة بها غرفة عمليات تختص بمشكلات العالقين، وناشدت الطلبة والطالبات التوجه للسفارة المصرية فى الخرطوم، وأعرب 1700 طالب وطالبة عن رغبتهم للعودة لمصر، بالإضافة لعدد من المواطنين الآخرين، مؤكدة أنها على الفور بدأت التحرك فى إجراءات إعادتهم لأرض مصر.

وأوضحت أنه تمت إعادتهم عن الطريق البرى، خاصة أن كل تلك الإجراءات تمت بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعليق الطيران، مشيرة إلى أن المشكلة كانت تكمن فى عودتهم من أى معبر برى، وتوصيلهم لمنازلهم، خاصة أن الطلبة أعمارهم تتراوح بين 15 و16 عامًا.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع إحدى المؤسسات على توفير 30 أتوبيسا لإعادة الطلبة لمصر، مؤكدة أن الجهد كان كبيرا جدًا لإعادتهم لأرض الوطن، كما تم التواصل مع وزارة الصحة للكشف عن الطلبة فور وصولهم لأرض مصر، لافتة إلى أنه تم توفير وجبات ساخنة للطلبة لحين الانتهاء من الكشف عليهم فور وصولهم.
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