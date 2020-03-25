بسبب كل أسبوع يوم جمعة.. تعليق كريم فهمى على أداء آسر ياسين

نشر الفنان كريم فهمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يشيد فيه بأداء كل من آسر ياسين ومنة شلبى فى مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة".





وقال كريم: " أول مرة أكمل مسلسل لآخره، إيه الجمال والحلاوة دي، تمثيل، ديكور، ملابس، تأليف، إخراج، مدير تصوير، عمل متكامل بمعنى الكلمة، فعلا مبسوط بيه جدا ولكل صناع العمل".





وأضاف كريم فهمى قائلا : "منة شلبي عالمية وممثلة تقيلة بزيادة، آسر ياسين في حتة تانية خالص مبهور بيه وفي نفس الوقت غيران منه، أحمد خالد صالح ممثل تقيل أوي ابن الوز عوام".





وأوضح كريم قائلا : "خالد أنور هايل هايل، مي الغيطي السهل الممتنع، سوسن بدر خبرة السنين، محمد حاتم برافو، نور محمود بحب تمثيله من أول ما مثلنا مع بعض وجامد جدا، أما شريف سلامة موافقته على الدور كضيف شرف ذكاء وأضاف كتير أوي للدور".





وأشار كريم قائلا : "وفي الآخر المخرج محمد شاكر زميل الدفعة في طب أسنان ورفيق الكفاح أنا مبسوط بيه جدا جدا، وفخور بيه، مخرج تقيل بمعنى الكلمة".



