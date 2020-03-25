محافظ المنوفية: صرف 500 جنيه معونة للعمالة غير المنتظمة

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحويل ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه لعدد 2717 من العمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات ما قبل الأحداث الجارية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة بواقع 500 جنيه لكل عامل، وعلى كل عامل مسجل بقاعدة البيانات ويحمل كارنيه القوى العاملة التوجه لأقرب مكتب بريد وبالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ بداءً من يوم الاثنين 30 مارس.





كما ناشد المحافظ كافة العمالة غير المنتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للوزارة( www.manpower.gov.eg) وتخصيص رقم 01212201303 لاستقبال استفسارات العمالة الغير منتظمة عن أية بيانات على الواتس أب ، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.





كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بحصر الحالات المتضررة نتيجة التحويل من الضمان لتكافل وكرامة وحالات قائمة الانتظار والحالات المقبولة ولم يصدر لها الفيزا حتى تاريخه ، ليتم النظر فى مساعدتها من خلال صندوق الكوارث بالمحافظة .





وعلى جانب أخر وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بصرف التعويضات اللازمة للمتضررين جراء موجة الطقس السيىء التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا ، أكد منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم صرف إعانات فورية لعدد 8 حالات وفيات من مؤسسة التكافل الإجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة ، وسيتم صرف إعانة إضافية من صندوق الإغاثة لكل حالة وفاة حال استيفاء أوراقها ، وكذا صرف مبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لحالات الإصابة حسب نسبة الإصابة والعجز فورا استيفاء أوراقه .





كما أشار إلى أنه تم حصر خسائر الممتلكات ضمن موجة الطقس السيىء وسيتم صرف 50% من إجمالى الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه ، وبالنسبة للحالات المتضررة والتى تحتاج إلى إحلال وتجديد ستقوم جمعية صناع الحياة بالمنوفية بإعادة الإعمار فى حدود 50 ألف جنيه وفقا لمعاينة اللجنة المشكلة ومحضر الشرطة .