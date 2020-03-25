شاهد.. فيديو ساخر يشعل السوشيال ميديا

انتشر على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو ساخر لأحد المواطنين وهو يناشد الشعب المصري بالبقاء في المنزل لحين الانتهاء من أزمة كورونا المسيطرة على العالم.





وجاء كلامه بطريقة كوميدية يسخر من نزول البعض إلى الشوارع رغم انتشار المرض وتحدث كالتالي :" خلاص اقعدوا في بيوتكم وخلي عندك دم احنا بنضيع احنا بنموت احنا كل يوم دولة بتنعزل عن الدولة الثانيه خلاص بقينا في انعزال تام جلسة انعقاد تام احنا مش عارفين بعض يبقى نقعد بقى في البيت، لازم احنا الشعب شوية الفهلوه بتوعنا، لازم شوية الفهلوة بتوعنا لو مظهروش في الوقت ده متبقاش مصريين".





" وأكمل ساخرا" لدولة قفلتلك المحلات والكافيهات تقوم تروح تسهر في اون ذا رن ليه بتسكر على ريحة البنزين، يعني خلاص يومك هيتبرحل لو مقعدتش على القهوة بالليل مفيهاش حاجه ما انت مكنتش محامي البورصة".





وكان قد وأقرّ مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.





كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس أو الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.



