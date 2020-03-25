AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. فيديو ساخر يشعل السوشيال ميديا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدى
انتشر على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو ساخر لأحد المواطنين وهو يناشد الشعب المصري بالبقاء في المنزل لحين الانتهاء من أزمة كورونا المسيطرة على العالم.

وجاء كلامه بطريقة كوميدية يسخر من نزول البعض إلى الشوارع رغم انتشار المرض وتحدث كالتالي :" خلاص اقعدوا في بيوتكم وخلي عندك دم احنا بنضيع احنا بنموت احنا كل يوم دولة بتنعزل عن الدولة الثانيه خلاص بقينا في انعزال تام جلسة انعقاد تام احنا مش عارفين بعض يبقى نقعد بقى في البيت، لازم احنا الشعب شوية الفهلوه بتوعنا، لازم شوية الفهلوة بتوعنا لو مظهروش في الوقت ده متبقاش مصريين". 

" وأكمل ساخرا" لدولة قفلتلك المحلات والكافيهات تقوم تروح تسهر في اون ذا رن ليه بتسكر على ريحة البنزين، يعني خلاص يومك هيتبرحل لو مقعدتش على القهوة بالليل مفيهاش حاجه ما انت مكنتش محامي البورصة".

وكان قد وأقرّ مجلس الوزراء بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا؛ بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثنى من القرار الصيدليات ومحلات البقالة.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس أو الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاص بوظنا.. رامى جمال يحرج زوجته لهذا السبب

محمد رمضان يتحدى: من يدعو لمقاطعتي نقطة في بحر جمهوري

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا الجزء الثامن عشر‎

وزير التعليم للمطالبين بإغلاق المدارس بسبب كورونا: خلاص ما نقول مش عايزين نتعلم

سمعنا التعليمات بس مبنعملهاش.. يا ترى نفذت نصائح الوقاية من الكورونا؟ فيديو

ترشيحاتنا

مذكرة برلمانية للحكومة لعدم تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين.. تفاصيل

يحدث في أمريكا.. وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

تعليقات نارية من النجوم على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

جنازة عسكرية.. تشييع جثمان وزير الدفاع السوداني في العاصمة الخرطوم

5 قرارات جديدة من خادم الحرمين لمنع انتشار وباء كورونا "تفاصيل"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هينيسي تتحدى بوجاتي.. شاهد كورفيت توين تربو 2020 بقوة 1200 حصان

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بخلطة الأرز والبصل وسبانخ مطبوخة ومحشى مشكل.. والحلو: كب كيك جيلي

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى