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بعد تطبيق حظر التجول.. تعرف على مواعيد بدء وانتهاء مترو الأنفاق.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:26 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تم تعديل مواعيد جميع خطوط مترو الأنفاق بعد تطبيق حظر التجول.

وأضاف أحمد عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن أول قطر سيتحرك من جميع المحطات سيكون في 6 صباحا.

وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن أخر قطار يتحرك من محطة حلوان بالخط الأول للمترو سيكون 5 مساءا حتى يصل محطة مترو المرج الجديدة فى 6:45 قبل بدء حظر التجول، مضيفا أن آخر قطار في محطة المرج الجديدة سيكون 5:20، مشيرا إلى أن آخر قطار في محطة شبرا الخيمة والمنيب سيكون 5:30، موضحا أن آخر قطار يتحرك من محطة نادي الشمس سيكون 5:20 وأخر قطار سيكون فى مترو العتبة فى 5:50.

وأوضح أحمد عبد الهادي، انه يتم الدفع بقطارات إضافية لمنع تواجدت الزحام بين المواطنين وعدم تكدسهم ومنع الباعة الجائلين والمتسولين، مضيفا أنه تم التنسيق مع 20 نقطة إسعاف القاهرة لنقل أى حالات طوارئ تحدث بداخل أي محطة.

وأشار إلى أن، هناك مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية فى مترو الانفاق لتقليل والحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وانه قبل تشغيل القطارات يكون هناك مجموعات عمل لتطهير جميع المحطات ويتم غسيل القطارات من الداخل والخارج قبل تحركها.
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