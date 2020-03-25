تعليق ناري من محمد هنيدي على اكتشاف شقة بها صينيون يأكلون الثعابين

علق الفنان محمد هنيدي على خبر متعلقاً بالقبض على شقة بداخلها مجموعة من الصينيين يقومون بسلخ ثعابين وتجهيزها للأكل.





وكتب هنيدي عبر حسابه على تويتر: "حرام عليكوا سودتوا عيشتنا".





وكان قد نشر الفنان محمد هنيدى صورة من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" .





وعلق هنيدى على الصورة " الصين حلوة .. الله يرحمك يا جدى كنت حرامى وكمان كداب".





من ناحية أخرى وجه الفنان محمد هنيدي رسالة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا من خلال نشره فيديو عبر "تويتر".





وعلق هنيدي على الفيديو "ده مثال على الصين وازاي قدرت توقف الكورونا.. دلوقتي الحياة بدأت ترجع للصين من تاني المدارس رجعت.. وكله رجع هيشتغل والحياة هتبقى طبيعية".