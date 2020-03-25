تعرف على تطورات الحالة الصحية لمهاجم يوفنتوس الإيطالي بعد إصابته بكورونا

كشفت أوريانا ساباتيني، صديقة باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، عن تطور حالتهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.





وكان ديبالا أعلن قبل أيام، عن إصابته هو وصديقته بكورونا، بعد خضوع لفحص أظهر إنه إيجابي..





وقالت في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "الآن نشعر بتحسن، لكن منذ يومين أو ثلاثة أيام شعرت بسوء شديد".





وأضافت: "لقد كنا في عزلة لمدة 9 أيام، والأطباء أخبرونا أنهم سيجرون اختبارًا آخر لنا في 31 مارس".





وواصلت: "في غضون ذلك، طلبوا منا أن نرتاح ووصفوا لنا بعض الفيتامينات".



