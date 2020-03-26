بعد مد تعليق الدراسة.. ما مصير طلاب الجامعات الحكومية؟.. البرلمان يجيب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين ابتداءا من اليوم وحتى 15 أبريل، من ضمنه مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لحين انتهاء الحظر، وذلك كإجراء احترازي جديد للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكان قد توقع عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان، مد تعليق الدراسة بالجامعات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي طالب فيها المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم خلال الأسبوعين القادمين لحين الانتهاء من أزمة الفيروس.







و استعرض النواب في تصريحاتهم لـ"صدى البلد"، الخطوات المتبعة والمقترحة لطلاب الجامعات حتى يتمكنوا من استكمال فصلهم الدراسي، إسوة بنظرائهم في التعليم الأساسي.







وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، إنه تم التنسيق مع الجامعات الحكومية لرفع المقررات الدراسية والمناهج على الإنترنت لتحميلها من قبل الطلاب، حيث سيجري إتاحة المنهج على الموقع الإلكتروني لكل جامعة، تطبيقا لمنهج التعليم عن بعد (أونلاين).





بدوره قال النائب إبراهيم حجازي، نظيرها باللجنة، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، إن الجامعة أتاحت لطلابها ولأعضائها التدريس عبر الإنترنت باستخدام منصة البلاك بورد، مطالبا بتعميم هذه التقنية بكافة الجامعات الحكومية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.







فيما طالب النائب محمد الكومي، عضو اللجنة، بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير التعليم العالي لبحث مصير طلاب الجامعات ومناقشة خطة الوزارة في هذا الشأن، خاصة بعد قرار الحكومة بمد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 15 أبريل.